نائب أمير تبوك يتقدم جموع المصلين بجامع الوالدين لأداء صلاة الاستسقاء

وقال: "إن كنا نرجو أن يغير الله أحوالنا وأحوال بلادنا من جدب وقلة ماء ومرعى؛ فعلينا أن نغير حالنا بصدق التوبة إليه، والإقبال عليه والبعد عن كل أمر يغضبه، وأن يحاسب المرء نفسه ألا يكون سببًا في منع القطر عن العباد والبلاد والبهائم، تاليًا قوله تعالى {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.