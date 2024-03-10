برئاسة السويلم.. "عناية الصحية" تناقش أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية

عقد مجلس إدارة جمعية عناية الصحية اجتماعه العاشر في دورته الخامسة برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، بمقر الجمعية في مدينة الرياض.
واستعرض الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري؛ أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.
وقال المطيري: إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقرير عناية السنوي لعام 2023م، والاطلاع على تقرير الأداء التشغيلي والمالي للربع الرابع من عام 2023م، واللائحة المالية ولوائح عمل اللجان الفرعية لإجازتها واعتمادها.
وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية في الأداء التشغيلي والمالي للجمعية في الربع الرابع لعام 2023م، كما أشاد بمخرجات التقرير السنوي لعام 2023م، الذي وضح الإنجازات التي قدّمتها "عناية" خلال العام الماضي من برامج علاجية ووقائية ذات جودة عالية ومهنية انعكست إيجاباً على المستفيدين، وكذلك تواصلها المؤسّسي مع أصحاب المصلحة والذي أسهم بدوره في تعزيز العلاقات بهم وتقديم خدمات ذات أثر مجتمعي فعّال، كما تداول المجلس اللائحة المالية ولوائح عمل اللجان الفرعية، وتمّ إجازتها واعتمادها من قِبل أعضاء المجلس.
وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم؛ أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم، كما شكر الإدارة التنفيذية على دعوتها لهذا الاجتماع والإعداد الجيد له وإطلاعه على ما تمّ في الفترة السابقة من أعمالٍ وإنجازات، وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.