برئاسة السويلم.. "عناية الصحية" تناقش أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية

وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية في الأداء التشغيلي والمالي للجمعية في الربع الرابع لعام 2023م، كما أشاد بمخرجات التقرير السنوي لعام 2023م، الذي وضح الإنجازات التي قدّمتها "عناية" خلال العام الماضي من برامج علاجية ووقائية ذات جودة عالية ومهنية انعكست إيجاباً على المستفيدين، وكذلك تواصلها المؤسّسي مع أصحاب المصلحة والذي أسهم بدوره في تعزيز العلاقات بهم وتقديم خدمات ذات أثر مجتمعي فعّال، كما تداول المجلس اللائحة المالية ولوائح عمل اللجان الفرعية، وتمّ إجازتها واعتمادها من قِبل أعضاء المجلس.