"ساعد" لدعم مرضى التصلب العصبي تزور أجنحة الجهات المشاركة بمعرض الكتاب

وتفصيلاً، استقبلت إدارة معرض الكتاب، رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد عبدالله الحربي والإدارة التنفيذية للجمعية خلال زيارتها للمعرض بهدف الاطلاع على الدور المشاركة والأبحاث العلمية والتثقيفية والتطوعية وتعزيز الثقافة الصحية حول التصلب العصبي المتعدد وتعاون المجتمع ومؤسساته من خلال هذا الصرح الثقافي الكبير الذي جمع العالم بكتاب ثقافي مميز وضمان إيصال رسالة الجمعية التي تحمل أهدافها ورسالتها ورؤيتها.