"ساعد" لدعم مرضى التصلب العصبي تزور أجنحة الجهات المشاركة بمعرض الكتاب

التقت جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد، عميد جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، خلال مشاركتها بمعرض الكتاب الثقافي بالرياض.
وتفصيلاً، استقبلت إدارة معرض الكتاب، رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد عبدالله الحربي والإدارة التنفيذية للجمعية خلال زيارتها للمعرض بهدف الاطلاع على الدور المشاركة والأبحاث العلمية والتثقيفية والتطوعية وتعزيز الثقافة الصحية حول التصلب العصبي المتعدد وتعاون المجتمع ومؤسساته من خلال هذا الصرح الثقافي الكبير الذي جمع العالم بكتاب ثقافي مميز وضمان إيصال رسالة الجمعية التي تحمل أهدافها ورسالتها ورؤيتها.
والتقت ساعد في دار جامعة الملك سعود عميد جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، حيث رحب بزيارة الجمعية ونقل رسالتها للجامعة وزيارة مقر الجامعة بمختلف تخصصاتها وتعاون الجامعة المستمر لمثل هذه الأعمال الخيرية المجتمعية، وقال "العمر": إن الجامعة تفتح لكم جميع أبوابها فأهلاً بكم.
وزارت "ساعد" وزارة العدل واطلعت على الخدمات والمنصات الإلكترونية المميزة التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل بعض الإجراءات الحضورية التي قد تعيق أصدقاء التصلب العصبي المتعدد حضورياً للمحاكم.
وأثمرت الزيارة بتعاون مجتمعي مشترك مع وزارة العدل بحملة تثقيفية توعوية تنطلق من فروع الوزارة بالرياض خلال الأيام القادمة.