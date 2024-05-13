"مركز التطوع الصحي" يكرّم "صحة مكة" لإتمامها إجراءات تأسيس فريق "سفراء التطوع"

كرّم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرّمة، متمثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، مساء الخميس الماضي، نظير إتمامها إجراءات تأسيس وتمكين فريق سفراء التطوع، وهو فريق متخصص في تقديم الدعم في الكوارث والأزمات الصحية، وتسليم قائد الفريق أخصائي محمد خان؛ شهادة اعتماد الفريق.
وقدّمت الوزارة الشكر للمنتظمين والمميزين من فرق سواعد الصحة خلال الأعوام السابقة بمواسم رمضان والحج؛ تقديراً لجهودهم التطوعية وما قدّموه من خدمات صحية وإسعافية داخل الحرم المكي الشريف.
وشمل التكريم الفرق التطوعية بصحة مكة المكرّمة (أنا صحي، وايس التطوعي، وفريق براء أبدان، واطمئن، وفريق يقظ).
حضر التكريم نائب مدير عام التطوع الصحي بوزارة الصحة سامي السواط؛ ونيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة حضر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ ومدير الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي وبرنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب؛ ومساعد المدير العام لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة مكة المكرّمة الدكتور هتان بوجان.