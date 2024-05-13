"مركز التطوع الصحي" يكرّم "صحة مكة" لإتمامها إجراءات تأسيس فريق "سفراء التطوع"

كرّم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرّمة، متمثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، مساء الخميس الماضي، نظير إتمامها إجراءات تأسيس وتمكين فريق سفراء التطوع، وهو فريق متخصص في تقديم الدعم في الكوارث والأزمات الصحية، وتسليم قائد الفريق أخصائي محمد خان؛ شهادة اعتماد الفريق.