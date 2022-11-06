لحماية الغطاء النباتي.. شاهد.. "لأجلهم" تدشن مبادرة لزراعة مليونَيْ شتلة

دشّنت جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، مبادرة وتطبيق الغطاء النباتي "ازرع شجرة لأجلهم"، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبحضور المدارس والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع على المساهمة والدعم للعمل الخيري في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي، وانطلاقاً من حرص جمعية لأجلهم على تعزيز دورها في نشر الثقافة البيئية، نحو مجتمع بيئي نوعي، ونحو بناء جسور الثقافة البيئية مع المجتمع بكافة فئاته، ونحو تمكين وتطوير جهود العمل البيئي المجتمعي، من أجل بيئة صحية مستدامة.
وتسعى المبادرة إلى زراعة مليونَيْ شتلة وزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في مشروعات التشجير ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.
وأكّد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة "نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود"، على حرص القيادة الرشيدة من خلال طموحات ولي العهد بمطالبة الجيل الصاعد بمستقبل نظيف وأكثر استدامةً، حيث تأتي مبادرة "ازرع شجرة لأجلهم" تعزيزًا للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم" الأمير "فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود": إن المبادرة تهدف إلى تشجيع العمل الخيري في مجال التشجير وتحفيز المشاركة المجتمعية لتنمية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية والغابات والأودية المحمية.
وأضاف الأمير فيصل بن عبدالرحمن أن هذه المبادرة تستهدف زراعة مليونَيْ شتلة بالعام، من خلال التركيز على زراعة الحدائق العامة وساحات الأحياء والشوارع، مؤكدًا أهمية غرس القيم ونشر ثقافة التطوع لدى كل شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة جمعية "لأجلهم" دعت كل أفراد المجتمع إلى المحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء وعدم العبث بها؛ وذلك ليستفيد من منافعها الجميع.