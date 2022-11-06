لحماية الغطاء النباتي.. شاهد.. "لأجلهم" تدشن مبادرة لزراعة مليونَيْ شتلة

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع على المساهمة والدعم للعمل الخيري في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي، وانطلاقاً من حرص جمعية لأجلهم على تعزيز دورها في نشر الثقافة البيئية، نحو مجتمع بيئي نوعي، ونحو بناء جسور الثقافة البيئية مع المجتمع بكافة فئاته، ونحو تمكين وتطوير جهود العمل البيئي المجتمعي، من أجل بيئة صحية مستدامة.