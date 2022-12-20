"تقييم" تُطلق خطة دوراتها التدريبية لعام 2023

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، اليوم الثلاثاء، إطلاق خطة دوراتها التدريبية للعام 2023م، بأكثر من 200 دورة، تستهدف أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد حضوريًا وعن بُعد.