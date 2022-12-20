"تقييم" تُطلق خطة دوراتها التدريبية لعام 2023

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، اليوم الثلاثاء، إطلاق خطة دوراتها التدريبية للعام 2023م، بأكثر من 200 دورة، تستهدف أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد حضوريًا وعن بُعد.
وتتضمّن الخطة عددًا من الدورات التدريبية المهنيّة في مجالات تقييم: العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وأضرار المركبات.
وأوضحت "تقييم" أنها تسعى من دوراتها التدريبية إلى زيادة المحصول العلمي ورفع كفاءة وتطوير قدرات المتدربين وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في أداء مهامهم المهنيّة بصورة فعالة، وفق أفضل الممارسات والمعايير والمناهج الدولية المعتمدة والمتخصصة في مجالات التقييم، بالإضافة إلى فتح المجال للمزيد من المتقدمين لممارسة مهنة التقييم.
وقالت: تُعد مهنة التقييم من المهن الواعدة التي تخلق فرصًا وظيفية مميزة، وتسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنيّة وتقارير تقييم عالية الجودة.
وتُقدم أكاديمية "تقييم" دوراتها التدريبية من قبل نخبة من المدربين المحليين والدوليين، وتمنح شهادات مهنيّة معتمدة في تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات.
وتعتبر شهاداتها المهنيّة معتمدة في برنامج دعم الشهادات الاحترافية في المملكة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لمن يحصل على عضوية الزمالة بعد إكمال المسار التدريبي وساعات الخبرة المطلوبة.
كما تمنح الفرصة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الراغبين بتطوير مهاراتهم وتعليمهم بالانضمام للبرامج التدريبية في مختلف فروع التقييم.
وتتيح "تقييم" التسجيل في دورات 2023م، من خلال بوابة قيمة ، وهي نافذة الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقًا، أو لمن يرغب بالتسجيل كعضو جديد.