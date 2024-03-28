"أرامكو" تعزز أطر التواصل مع وسائل الإعلام عبر ملتقاها الرمضاني في جدة

أقامت أرامكو السعودية الملتقى الرمضاني للإعلاميين لهذا العام، والذي تنظمه إدارة الإعلام والتواصل التنفيذي في أرامكو السعودية، بهدف تعزيز منظومة الاتصال والتواصل مع كافة العاملين في وسائل الإعلام الإقليمية، ومواكبًا لتطوير رسالة أرامكو الإعلامية التي تعكس التطورات التشغيلية المتسارعة في الشركة.
ونجحت الشركة في تنظيم 13 تجمعًا إعلاميًا رمضانيًا على مر السنين كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقة الإيجابية مع وسائل الإعلام.
وفي هذا العام تقيم ملتقاها الرمضاني للإعلاميين في ثلاث مناطق (جدة والرياض والظهران) ويتم دعوة الإعلاميين كل بحسب المنطقة القريبة.
وتهدف الشركة من خلال هذه الملتقيات إلى: تعزيز العلاقة بين أرامكو السعودية وبين الإعلاميين، المحافظة على التواصل والتقارب وتبادل الأفكار والرؤى مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والإسهام في تعزيز ارتباط أرامكو السعودية مع الكوادر الإعلامية بكل فئاتها، فيما تم في الملتقى عرض فيلم قصير يحكي مسيرة التميز في تسعين عامًا.