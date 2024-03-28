"أرامكو" تعزز أطر التواصل مع وسائل الإعلام عبر ملتقاها الرمضاني في جدة

وتهدف الشركة من خلال هذه الملتقيات إلى: تعزيز العلاقة بين أرامكو السعودية وبين الإعلاميين، المحافظة على التواصل والتقارب وتبادل الأفكار والرؤى مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والإسهام في تعزيز ارتباط أرامكو السعودية مع الكوادر الإعلامية بكل فئاتها، فيما تم في الملتقى عرض فيلم قصير يحكي مسيرة التميز في تسعين عامًا.