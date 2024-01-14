غداً ينطلق المؤتمر الأول لـ"صحة مكة" بعنوان: الواقع والمستقبل في تطوير الأداء المؤسسي للمنظمات الصحية

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، ينطلق غداً المؤتمر الأول للإدارة الصحية بمكة المكرمة، بعنوان؛ "الواقع والمستقبل في تطوير الأداء المؤسسي للمنظمات الصحية"، تحت شعار: "التحريك وفق رؤية معاصرة".
ويقدم المؤتمر 30 متحدثاً وخمس ورش عمل وجلسات نقاش علمية- معرضاً مصاحباً -أوراقاً علمية- ساعات تعليم طبي مستمر 15-17 يناير 2024م ولتسجيل في المؤتمر bit.ly/3vcAtfn
يعد مؤتمر إدارة الرعاية الصحية الأول في مكة المكرمة، حدثاً مهماً واستثنائياً، حيث تكمن أهميته في كونه بمثابة منصة للمهتمين بمجال الرعاية الصحية، من مختصين وصانعي سياسات والباحثين والخبراء، بهدف الالتقاء وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال إنشاء جلسات حوارية، تهدف إلى تعزيز الابتكار وإيجاد أفضل الممارسات والمناهج والإستراتيجيات في مجال إدارة الرعاية الصحية.
سيسلط المؤتمر الضوء على مستقبل إدارة الرعاية الصحية، مع التركيز على الاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي، وتحليلات البيانات، لضمان استمرار تطوير الرعاية الصحية وفقاً لما هو مخطط له علاوة على ذلك سيستكشف المؤتمر آثار التحول الرقمي على الرعاية الصحة، وأثر ذلك على المريض من جانب، وعلى إدارة مؤسسات الرعاية الصحية من جانب آخر.
أيضاً يهدف المؤتمر إلى تزويد قادة الرعاية الصحية برؤى إستراتيجية، وإستراتيجيات قابلة للتنفيذ، توفر فهماً شاملاً للتحديات الحالية التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية في مكة المكرمة وخارجها، من تخصيص الموارد وتخطيط القدرات إلى التأهب للطوارئ ورعاية المرضى، ومن خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، وسيتضمن المؤتمر عروضاً تقديمية وورش عمل يقدمها خبراء وقادة فكر في مجال إدارة الرعاية الصحية.
ستزود هذه الجلسات المشاركين برؤى قيمة وأفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لتعزيز الأداء التنظيمي، وإن إدراج الحج والعمرة كموضوع رئيس في المؤتمر يؤكد على التقاطع الفريد للاعتبارات الدينية والثقافية والرعاية الصحية في مكة المكرمة.
تقدم إدارة الرعاية الصحية خلال موسمي الحج والعمرة مجموعة معقدة ومتعددة الأوجه من التحديات، بما في ذلك إدارة الحشود ومكافحة الأمراض المعدية والاستجابة للطوارئ، من خلال معالجة هذه التحديات ضمن السياق الأوسع لإدارة الرعاية الصحية، يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على تقاطع الصحة العامة والحج الديني والمرونة التنظيمية في بيئة مكة الفريدة.