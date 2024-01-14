غداً ينطلق المؤتمر الأول لـ"صحة مكة" بعنوان: الواقع والمستقبل في تطوير الأداء المؤسسي للمنظمات الصحية

سيسلط المؤتمر الضوء على مستقبل إدارة الرعاية الصحية، مع التركيز على الاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي، وتحليلات البيانات، لضمان استمرار تطوير الرعاية الصحية وفقاً لما هو مخطط له علاوة على ذلك سيستكشف المؤتمر آثار التحول الرقمي على الرعاية الصحة، وأثر ذلك على المريض من جانب، وعلى إدارة مؤسسات الرعاية الصحية من جانب آخر.