نيابة عن نائب أمير مكة.. محافظ جدة يُكرّم 23 طالبًا فائزًا بجوائز "منافس"

كرَّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الاثنين، في مقر المحافظة، 23 طالبًا وطالبة من "تعليم جدة".
جاء ذلك بعد فوزهم بجوائز مسابقة "منافس" الوطنيَّة للطلاب المتميِّزين على مستوى وزارة التعليم.
جاء ذلك نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وبحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم وأولياء أمور الطلبة المكرمين.
وهنأ الأمير سعود بن جلوي، الطلاب والطالبات الفائزين، وحثَّهم على مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات محليًا والمنافسة عالميًا، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز بناء قدرات الطلبة المتميزين ومهاراتهم ومواهبهم، وصولًا بهم لمراكز متقدمة على مستوى العالم.
كما تهدف إلى تمكين الطلبة من الابتكار وتصميم المشروعات الريادية وقيادة الأعمال التطوعية؛ للإسهام في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.
يُذكر أن طلاب وطالبات تعليم جدة، حققوا جوائز "منافس" في مساراتها المختلفة: التحصيل المعرفي والعمل التطوعي ومهارات المستقبل وريادة الأعمال والابتكار والموهبة العلمية.