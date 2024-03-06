"حلم موهوب".. "محافظ الأفلاج" يدشن 200 عمل فني للشباب والفتيات

دشن محافظ الأفلاج الدكتور "أحمد العلم" مساء أمس الثلاثاء، 200 عمل فني لشباب وفتيات المحافظة بمركز التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال حضور "العلم" انطلاق فعاليات معرض "حلم موهوب" للموسم الثاني بمركز التنمية؛ حيث شَمِلَ المعرض أكثر من 200 لوحة فنية وصورة بمشاركة 30 شابًّا وفتاة، اطلع خلاله على جميع الأعمال المعروضة ومشاهد حية، واستمع لشرح من قِبَل المشاركين عن هذه المبادرة التي تبرز جانبًا من الموهبة لديهم، وسط تقديم عدد من الآراء والمقترحات التي تسهم في تنميتها على مستوى الأفلاج وخارجها.
من جهته تَحدث مدير مركز التنمية الاجتماعية عبدالرحمن الخميسة عن أهمية رعاية مثل هذه الأعمال والأخذ بأيدي الموهوبين وفق الرؤية والتطلع لتنمية اجتماعية مستدامة ولأسرة واعية ومجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب، مرحّبًا بجميع الأهالي لزيارة المعرض على مدار الثلاثة أيام القادمة.