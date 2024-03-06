"حلم موهوب".. "محافظ الأفلاج" يدشن 200 عمل فني للشباب والفتيات

جاء ذلك خلال حضور "العلم" انطلاق فعاليات معرض "حلم موهوب" للموسم الثاني بمركز التنمية؛ حيث شَمِلَ المعرض أكثر من 200 لوحة فنية وصورة بمشاركة 30 شابًّا وفتاة، اطلع خلاله على جميع الأعمال المعروضة ومشاهد حية، واستمع لشرح من قِبَل المشاركين عن هذه المبادرة التي تبرز جانبًا من الموهبة لديهم، وسط تقديم عدد من الآراء والمقترحات التي تسهم في تنميتها على مستوى الأفلاج وخارجها.