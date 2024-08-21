"مسار خدمات الأسنان" بـ "تجمع الطائف" ينفذ دورة حول الحشوات التجميلية للأسنان

نظمت الشؤون الأكاديمية والتدريب بمسار خدمات طب الأسنان في تجمع الطائف الصحي محاضرة تحت عنوان "النصائح والإرشادات الصحيحة لعمل الحشوات التجميلية للأسنان بمادة (الكمبوزيت)"، استهدفت الممارسين الصحيين العاملين بالمسار وحضرها 50 ممارسًا صحيًا.
ويعنى مسار خدمات طب الأسنان بالتجمع بأهمية التدريب والتعليم للكوادر الطبية والفنية ليستطيع الطبيب من الاطلاع ومواكبة كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان وآخر تطوراته العلاجية والتقنيات الجديدة التي ترفع كفاءة الخدمات العلاجية .
يُذكر أن حشوات الأسنان المركبة أو الكمبوزيت Composite من أفضل أنواع الحشو التجميلي للسن المكسورة حيث تتميز بالعديد من الخصائص من إمكانية التحكم في درجة لونها لتحاكي لون الأسنان الطبيعي وأمانها الكبير حيث لا تؤثر على اللثة أو الأسنان المجاورة ولا تتسبب في تغير لونها كما لا تسبب رد فعل تحسسي.