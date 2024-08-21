"مسار خدمات الأسنان" بـ "تجمع الطائف" ينفذ دورة حول الحشوات التجميلية للأسنان

يُذكر أن حشوات الأسنان المركبة أو الكمبوزيت Composite من أفضل أنواع الحشو التجميلي للسن المكسورة حيث تتميز بالعديد من الخصائص من إمكانية التحكم في درجة لونها لتحاكي لون الأسنان الطبيعي وأمانها الكبير حيث لا تؤثر على اللثة أو الأسنان المجاورة ولا تتسبب في تغير لونها كما لا تسبب رد فعل تحسسي.