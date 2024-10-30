مذكرات تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير التقنيات الحيوانية بمعرض الطب البيطري بالرياض

شارك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في فعاليات معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة في نسخته الثالثة، والمنعقد تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال المدة 28 - 30 أكتوبر 2024، وذلك لاستعراض خدمات البرنامج في تطوير الطب البيطري ودعم قطاع الحيوانات الأليفة.
كما وقَّع البرنامج الوطني، على هامش فعاليات المعرض، مذكرات تفاهم مع كلٍّ من مصنع الطعام اللذيذ للصناعة وشركة اللهوج لتقنية المعلومات، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، نائب رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس أحمد العيادة.
وأوضحت مديرة الاستثمار والاستدامة المالية بالبرنامج الأميرة نوف بنت بدر آل سعود، أن مذكرة التفاهم مع مصنع الطعام اللذيذ للصناعة تهدف إلى دعم تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، إلى جانب تعزيز تنوع القاعدة الإنتاجية لهذا القطاع.
وبينت أن مذكرة التفاهم مع شركة اللهوج لتقنية المعلومات هدفت إلى تطوير الممارسات الإنتاجية، وتبادل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير الأنظمة التقنية، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لقطاعي الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات تأتي ضمن جهود البرنامج لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 ودعم التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي.
يذكر أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة يعد منصة مهمة تجمع أبرز الجهات المحلية والعالمية، حيث يوفر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال الرعاية الصحية للحيوانات، ويتناول الفرص والتحديات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع البيطري، والتي تدعم رؤية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك في المعرض أكثر من 70 دولة و50 عارضاً محلياً، بحضور 3,500 من رجال الأعمال المحليين والدوليين، بالإضافة إلى 15,000 زائر.