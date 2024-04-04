"إفطار أبناء الجود".. "حياتنا الترفيهية" بجدة تنظم حفل إفطار لذوي الإعاقة

من جانبها، عبّرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة المهندسة لينا حجار، عن مدى سعادتها بتجمع هذه النخبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعًا ضمن مائدة إفطار رمضاني مع عائلاتهم وأصدقائهم؛ مشيرة إلى أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دمجهم وتمكينهم في المجتمع وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم، وإعطائهم ما يستحقونه من اهتمام.