"إفطار أبناء الجود".. "حياتنا الترفيهية" بجدة تنظم حفل إفطار لذوي الإعاقة
أقيمت مساء أمس مبادرة "إفطار أبناء الجود" للأشخاص ذوي الإعاقة في نسختها الثانية بجدة بتنظيم جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة ومجموعة من متطوعي أصدقاء الأمانة، والتي تستهدف جمع ذوي الإعاقة مع أسرهم على مائدة إفطار رمضانية ضمن أجواء مفعمة بالإيجابية والجمال وتبادل الأحاديث الودية فيما بينهم.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة تهدف لمشاركة ذوي الإعاقة؛ بحيث تجمعهم مائدة إفطار رمضانية كما تأتي ضمن مبادرات الأمانة في شهر رمضان المبارك، وحرصًا منها على تفعيل دور المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دوره في المشاركة في الأعمال التطوعية.
من جانبها، عبّرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة المهندسة لينا حجار، عن مدى سعادتها بتجمع هذه النخبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعًا ضمن مائدة إفطار رمضاني مع عائلاتهم وأصدقائهم؛ مشيرة إلى أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دمجهم وتمكينهم في المجتمع وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم، وإعطائهم ما يستحقونه من اهتمام.