جمعية "أرطاوي الرقاص" تتبنى زراعة 50 ألف بذرة عشبية صحراوية بـ"نفود السر"

وبيّنت "الرحيلي" أن الجمعية تُعَد من الجمعيات الرائدة في الأعمال التطوعية المتنوعة، ومنذ تأسيسها عملت على إنجاز عدد من الأعمال والمبادرات الاجتماعية والبيئية المتنوعة؛ بهدف إحداث التغيير الإيجابي من خلال التنوع في البرامج المقدمة التي تخدم ما يزيد على 30 ألف مشمول بخدمات البرامج الأسرية أو التدريبية أو الشبابية أو برامج البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى برامج التدريب والدعم لجميع أفراد الأسرة ذكورًا وإناثًا.