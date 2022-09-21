جمعية "أرطاوي الرقاص" تتبنى زراعة 50 ألف بذرة عشبية صحراوية بـ"نفود السر"

أعلنت جمعية التنمية الاجتماعية بـ"أرطاوي الرقاص"، تبنيها لمبادرة مشروع تأهيل "نفود السر" وتنمية الغطاء النباتي، من خلال استهداف حماية جزء منه بزراعة 3000 شجرة و50 ألف بذرة عشبية صحراوية كمرحلة أولى، بالتعاون مع محافظة الدوادمي، ومركز التنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه الزراعة في ساجر.
وأوضحت منسقة العمل التطوعي سلمى الرحيلي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة الجمعية لخطط التنمية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء؛ مشيرة إلى أنه يشارك في تنفيذ هذه المبادرة 300 متطوع.
وبيّنت "الرحيلي" أن الجمعية تُعَد من الجمعيات الرائدة في الأعمال التطوعية المتنوعة، ومنذ تأسيسها عملت على إنجاز عدد من الأعمال والمبادرات الاجتماعية والبيئية المتنوعة؛ بهدف إحداث التغيير الإيجابي من خلال التنوع في البرامج المقدمة التي تخدم ما يزيد على 30 ألف مشمول بخدمات البرامج الأسرية أو التدريبية أو الشبابية أو برامج البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى برامج التدريب والدعم لجميع أفراد الأسرة ذكورًا وإناثًا.
يُذكر أن جمعية التنمية الاجتماعية بـ"أرطاوي الرقاص" تعمل وفقًا لرؤيتها المتمثلة في تكوين علاقة إيجابية بين الأفراد ومجتمعهم وتنمية الإنسان باعتباره رأس مال يمكن الاستثمار فيه، ولرسالتها المتمثلة في خلق أنشطة اجتماعية متنوعة متوافقة مع إمكانات وقدرات وميول أفراد المجتمع، وتوجيه طاقاتهم واستغلال أقصى قدر ممكن من إمكاناتهم لبناء أنفسهم.