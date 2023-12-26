"المشيطي" يشهد توقيعَ مذكرة تفاهم بين "البيئة" والشركة الوطنية للخدمات الزراعية

يشار إلى أنّ الشركة الوطنية للخدمات الزراعية هي: شركة حكومية تمّ تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء، ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد تمّ مؤخرًا إسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية بالمملكة إلى الشركة ابتداءً من 1/ 1/ 1445هـ؛ بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء.