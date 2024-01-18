مدير "بيئة مكة" يلتقي قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الخميس، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد طالع بن سليمان الشهري، والوفد المرافق له، بمقر فرع وزارة البيئة بجدة.
شهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الأعمال والأنشطة فيما بينهما، وتنسيق الجهود لإنجاحها.
جاء الاجتماع للتأكيد على أهمية العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 م، والجهات التي تسعى إلى تحسين البيئة وجودة الحياة في منطقة مكة المكرمة.
حضر اللقاء من الأمن البيئي المقدم ماجد بن محمد النمري والنقيب خالد بن حمدان الحربي، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، ومدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع المنطقة المهندس جمعان بن علي الزهراني.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر نواة للقاءات قادمة فنية تسعى إلى تطوير العمل بين الجهات.
يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي، تعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية وحماية الغابات ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المنطقة، مثل: الاحتطاب وقطع الأشجار ورمي المخلفات وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.