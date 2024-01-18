مدير "بيئة مكة" يلتقي قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الخميس، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد طالع بن سليمان الشهري، والوفد المرافق له، بمقر فرع وزارة البيئة بجدة.