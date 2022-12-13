"تعليم عسير" تحتفي باليوم السعودي والعالمي للتطوع.. وتُدشِّن مبادرة "سفراء آباء"

وأكد المدير العام للتعليم، الدكتور أحمد العمري، خلال كلمته، أن العمل التطوعي يعد أبرز مظاهر التقدم والازدهار في المجتمعات، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لم تغفل ذلك التوجه الإنساني النبيل؛ فكان حاضرًا في مستهدفات رؤية 2030 للوصول بأعداد المتطوعين من قرابة ١١ ألف متطوع ومتطوعة إلى مليون متطوع ومتطوعة.