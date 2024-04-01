أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم ومديري الإدارات والمواطنين في "اللقاء الأسبوعي

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي، مساء اليوم الاثنين، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء، رحب الأمير "فهد"، بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير، أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ناقلاً للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.
ونوه أمير تبوك، إلى الجهود والإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي، خلال شهر رمضان.
وأوضح أن ذلك سهل أداء ضيوف الرحمن ومناسكهم بطمأنينة ويسـر، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
كما تناول خلال حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –.
عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.