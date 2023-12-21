مدير "موارد مكة" يزور القنفذة ويبحث مع المحافظ برامج التنمية والتمكين الاجتماعي

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي بزيارة محافظة القنفذة وكان برفقته مساعدوه للعمل والتنمية الاجتماعية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع.
وتفصيلاً، التقى "الغامدي" خلال الزيارة محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع وجرى خلال ذلك مناقشة التوطين المناطقي بالمحافظة وكذلك الشراكات والبرامج التنموية والتمكين الاجتماعي.
وقام الغامدي وفريق العمل المرافق له بجولة تفقدية على الفروع شملت مركز التأهيل الشامل ومركز التنمية الاجتماعية ومكتب الضمان الاجتماعي ومكتب العمل بالمحافظة والاجتماع بمديري الإدارات والموظفين لمناقشة المعوقات والتحديات وتقديم الدعم والمساندة وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بتقديم خدمات متكاملة للعملاء والمستفيدين بكل رضاء ومحبة.