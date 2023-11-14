اتفاق‏ "قلبي" ومستشفى الملك سعود على إنشاء عيادة لمرضى القلب

وقّعت جمعيةُ رعاية مرضى القلب "قلبي"، الأسبوع الماضي، اتفاقيةَ شراكة مع تجمع القصيم الصحي، ممثّلًا في مستشفى الملك سعود في عنيزة، بحضور المحافظ عبدالرحمن بن إبراهيم السلوم.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء عيادة قلبية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمرضى القلب بمحافظة عنيزة والأماكن القريبة منها.
يُذكَر أن جمعية "قلبي" وقّعت العديدَ من الاتفاقيات خلال الأسابيع الماضية؛ لتقديم الخدمة الطبية لمرضى القلب في كل مناطق المملكة؛ حيث استفاد من خدماتها حتى الآن أكثرُ من "40" ألف مريض قلب.
وذلك بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من "800" عملية قلب مفتوح، أجريت لمواطنين ومقيمين عانوا من مشاكل في القلب.