اتفاق‏ "قلبي" ومستشفى الملك سعود على إنشاء عيادة لمرضى القلب

يُذكَر أن جمعية "قلبي" وقّعت العديدَ من الاتفاقيات خلال الأسابيع الماضية؛ لتقديم الخدمة الطبية لمرضى القلب في كل مناطق المملكة؛ حيث استفاد من خدماتها حتى الآن أكثرُ من "40" ألف مريض قلب.