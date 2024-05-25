"كيان" تنظم دورة تدريبية لمستفيديها بعنوان "المهارات المستقبلية لسوق العمل"

وقالت الدكتورة "السديس": إننا نعيش في عصر التكنولوجيا وهذا يعني أن وتيرة الحياة تتغير باستمرار، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الكبير للتكنولوجيا في حياتنا إلا أنها في الوقت نفسه تخلق الكثير من التحديات خصوصًا في سوق العمل. مشيرةً إلى أن سوق العمل يحتاج إلى مهارة التحليل الإبداعي جنبًا إلى جنب مع مهارة التفكير النقدي، ففي الوقت الذي يعتمد فيه التحليل الإبداعي على التوسع التشعبي في الأفكار، يرتكز التحليل النقدي على التوسع الرأسي في الحصول على المعلومات. فالتحليل الإبداعي والتفكير النقدي مطلوبان بشدة بسوق العمل، وفيما يخص التحليل الإبداعي فهو يتعلق بالقدرة على توليد الأفكار الجديدة أو دمج الأفكار القديمة معًا لاستخراج فكرة جديدة.