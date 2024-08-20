"منشآت" تنظّم "أسبوع السياحة" في المدينة المنوّرة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين

ينظّم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنوّرة خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، فعاليات عدة ضمن "أسبوع السياحة" الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض، وجدة، والخُبر، والمدينة المنوّرة، لدعم قطاعات الأعمال.