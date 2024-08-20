"منشآت" تنظّم "أسبوع السياحة" في المدينة المنوّرة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين

ينظّم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنوّرة خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، فعاليات عدة ضمن "أسبوع السياحة" الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض، وجدة، والخُبر، والمدينة المنوّرة، لدعم قطاعات الأعمال.
وتشمل الفعالية 8 ورش عمل في المدينة المنوّرة، تتناول: موضوعات الابتكار في السياحة، ومسار السياحة، والإرشاد السياحي، ومعمل العينية للفخار، كما تستعرض عدة تجارب ناجحة لمنشآت في القطاع السياحي بالمنطقة.
وتهدف الفعاليات إلى تعريف رواد الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة المنظومات والمنشآت العاملة في مختلف القطاعات؛ لعرض تجاربهم ومسيرتهم في التغلّب على التحديات التي تواجههم.