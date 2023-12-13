"تعليم جازان" تنظّم ملتقى "رعاية أبناء السجناء والمفرج عنهم"

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، عبر "ويبكس"، ملتقى "رعاية أبناء السجناء والمفرج عنهم في مراحل التعليم العام".
جاء ذلك برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، وحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمستشارة التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم.
واستهدف الملتقى، الموجهين الطلابيين والموجهات، ورواد النشاط الطلابي والرائدات، ومنسقي الموهوبين والمنسقات بمدارس المنطقة.
وأكّد المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أهميةَ توعية المجتمع التعليمي بحقوق أبناء السجناء والمفرج عنهم، واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وتفعيل دور المدرسة في رعايتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية والسلوكية، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
كما أكّد "عقدي" حرصَ "تعليم جازان" على تقديم برامج تثقيفية بغرض توعية أبناء السجناء من الطلبة.
وتضمّن الملتقى مناقشةَ العديد من أوراق العمل حول موضوعات الاحتياجات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية لأبناء السجناء والمفرج عنهم، وبرامج التوجيه الطلابي والنشاط المقدمة لهم، وتكامل الأدوار بين ذوي العلاقة؛ لتعزيز رعاية أبناء السجناء والمفرج عنهم.