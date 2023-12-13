"تعليم جازان" تنظّم ملتقى "رعاية أبناء السجناء والمفرج عنهم"

جاء ذلك برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، وحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمستشارة التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم.