"بيئة جدة" تنفذ حملة تطوعية لتشجير واجهة مستشفى الملك عبدالعزيز

ومن جهة ثانية، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف حرص الفرع على مشاركة المتطوعين في مبادرة “السعودية الخضراء” التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى الاعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.