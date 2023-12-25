"بيئة جدة" تنفذ حملة تطوعية لتشجير واجهة مستشفى الملك عبدالعزيز

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالشراكة المجتمعية مع مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة حملة تشجير استهدفت الواجهة الرئيسة للمستشفى.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المكلف الدكتور عبدالمانع بن عيسى الخيبري، والمشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز بجده تركي بن مريشيد العتيبي.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية حيث أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصًا تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في سائر المواقع بالمنطقة.
ومن جهة ثانية، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف حرص الفرع على مشاركة المتطوعين في مبادرة “السعودية الخضراء” التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى الاعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
ومن جهة أخرى، قدم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة جزيل الشكر لوزارة البيئة والمياه والزراعة على جهودها ومشاركتها الدائمة في أعمال الزراعة والتشجير بهدف زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على المنطقة، آملين استمرار العمل المشترك من أجل تحقيق بيئة زراعية تتلائم مع جمالية المنطقة.