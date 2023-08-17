برعاية وكيل المحافظة.. "تعليم صبيا" يدشن قافلة العودة للمدارس تحت شعار "العالم ينتظرك"

انطلاقًا من توجه وزارة التعليم نحو التهيئة الجادة والجاذبة للعودة للمدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد 1445- دشن تعليم صبيا مبادرة قافلة العودة للمدارس تحت شعار "العالم ينتظرك" برعاية وكيل محافظة صبيا إبراهيم مديني عتودي، وحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي.
وفي التفاصيل، أفاد متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن الإدارة قامت بتهيئة 3 باصات بهوية العودة وتجهيزها بالهدايا والبالونات لتتجول برفقة عددٍ من قيادات الإدارة ومكاتب التعليم في الميادين العامة، وأن القافلة تستمر ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت وتستهدف الحدائق والمجمعات التجارية في المنطقة والمحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا؛ وذلك بهدف إظهار الفرح والبهجة بالعودة لميدان التعليم والتعلم وإظهار الجدية والجاهزية.
وأضاف "الحازمي" أن القافلة تبرز إضافة إلى توزيعها للهدايا والمنشورات جهود القيادة الرشيدة في دعم التعليم والمشروعات المدرسية الجديدة التي نفذتها وزارة التعليم؛ بغرض توفير بيئات تعليمية تنافسية وابتكارية محفزة وممتعة للطلاب والطالبات.