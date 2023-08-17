برعاية وكيل المحافظة.. "تعليم صبيا" يدشن قافلة العودة للمدارس تحت شعار "العالم ينتظرك"

وفي التفاصيل، أفاد متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن الإدارة قامت بتهيئة 3 باصات بهوية العودة وتجهيزها بالهدايا والبالونات لتتجول برفقة عددٍ من قيادات الإدارة ومكاتب التعليم في الميادين العامة، وأن القافلة تستمر ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت وتستهدف الحدائق والمجمعات التجارية في المنطقة والمحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا؛ وذلك بهدف إظهار الفرح والبهجة بالعودة لميدان التعليم والتعلم وإظهار الجدية والجاهزية.