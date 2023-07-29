"الأمر بالمعروف" بالباحة تعرض برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، محتوى "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"؛ للتحذير من خطر المسكرات والمخدرات بالتعاون مع شعبة المرور بالمحافظة.
جاء ذلك عبر الوسائل التوعوية المتنوعة من شاشات ومواد مقروءة ومرئية، في مقر الشعبة، ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والتحذير من خطرها.
وشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة، في تفعيل المصلى المتنقل، في متنزه غابة رغدان؛ لتمكين المتنزهين والزوار من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
كما قدّم محتوى حملات الرئاسة التوعوية عبر لوحات وشاشات المصلى، وبرنامج "تعظيم الصيام"، عرضًا عن صيام يوم عاشوراء، وحملة "الخوارج شرار الخلق"، وبرنامج "وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا"، وبرنامج "تعظيم قدر الصلاة".