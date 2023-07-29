"الأمر بالمعروف" بالباحة تعرض برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"

كما قدّم محتوى حملات الرئاسة التوعوية عبر لوحات وشاشات المصلى، وبرنامج "تعظيم الصيام"، عرضًا عن صيام يوم عاشوراء، وحملة "الخوارج شرار الخلق"، وبرنامج "وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا"، وبرنامج "تعظيم قدر الصلاة".