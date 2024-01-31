اختتام فعاليّات منتدى قادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

وأكدت الأميرة نوف بنت خالد مدير التسويق في وزارة الرياضة أهمية الدور المحوري لتعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات كافة، مبيّنة أن المملكة ومن خلال استضافاتها لعديدٍ من البطولات العالمية حققت الكثير من المكتسبات من تطوير للبنية التحتية وتبادل الخبرات واستقبال العديد من السائحين خلال هذه الاستضافات، مشيرة إلى أهمية أن تعمل وسائل الإعلام العالمية على نقل الصورة الحقيقية للنجاحات السعودية.