"غرفة الشرقية" تُطلق ملتقى "الممارسات الوقفية" الأربعاء المقبل

ومن جانبه قال رئيس لجنة الأوقاف عايض القحطاني: إن الملتقى بما يتضمنه من أوراق عمل يحاول أن يضع أمام أعضاء مجالس النظارة والواقفين والباحثين عن منتجات وقفية جديدة؛ صورة شاملة بالممارسات الجديدة والمبتكرة في الداخل والخارج في القطاع الوقفي، وإنه بمثابة الامتداد لملتقى أفضل الممارسات الوقفية السابق، هدفه هو رفع كفاءة الأوقاف وزيادة نمو استثماراتها وانتشارها بين أفراد المجتمع.