"غرفة الشرقية" تُطلق ملتقى "الممارسات الوقفية" الأربعاء المقبل

تطلق غرفة الشرقية مُمثلة في لجنتها للأوقاف، الأربعاء المقبل، ملتقى "الممارسات الوقفية 2022م" تحت شعار "الإبداع والابتكار الوقفي"، برعاية نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
ويستهدف الملتقى في نسخته الجديدة تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في القطاع الوقفي، والعمل على زيادة الممارسات والكيانات المبتكرة في مختلف المجالات الوقفية باستعراضه لأبرز الممارسات العالمية والمحلية والفرص المبتكرة في تطبيق التقنيات الوقفية.
وقال رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء: إن الملتقى بمثابة الفرصة للتعرف على الممارسات الجديدة والإبداعية في قطاع يأتي على رأس القطاعات الأكثر أثرًا في منظومة النهضة الشاملة التي تخوضها البلاد ضمن إطار رؤية المملكة 2030م.
وأضاف أن الملتقى يحفز على الإبداع في الممارسات الوقفية، ويعزز من التنسيق والتكامل بين الكيانات الوقفية في مجالات الابتكار الوقفي.
وأشار إلى أنه يستهدف قيادات العمل الوقفي والقطاع غير الربحي، والباحثين والمستشارين في مجالات الأوقاف، فضلًا عن المهتمين بالجوائز العالمية والعربية في مجال الإبداع والابتكار المؤسسي، داعيًا قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية والمتخصصين والمهتمين إلى الحضور والاستفادة من طروحات الملتقى التي تتناول كافة سُبل الابتكار الوقفي.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الأوقاف عايض القحطاني: إن الملتقى بما يتضمنه من أوراق عمل يحاول أن يضع أمام أعضاء مجالس النظارة والواقفين والباحثين عن منتجات وقفية جديدة؛ صورة شاملة بالممارسات الجديدة والمبتكرة في الداخل والخارج في القطاع الوقفي، وإنه بمثابة الامتداد لملتقى أفضل الممارسات الوقفية السابق، هدفه هو رفع كفاءة الأوقاف وزيادة نمو استثماراتها وانتشارها بين أفراد المجتمع.