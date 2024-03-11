بدأت قبل يومين وتستمر أسبوعًا.. "تعليم محايل" تحتفي بيوم العَلَم
تحتفي مدارس إدارة تعليم محايل عسير بيوم العَلم 2024م الذي يصادف 11 مارس من كل عام، بعددٍ من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة.
وأكدّ مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر، أن إبراز الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيداً لتعزيز قيم المواطنة والانتماء وبما يشكله العَلم من دلالات رمزية تعكس النماء والرخاء الذي تعيشه المملكة في ظل قيادتها الرشيدة.
بدوره أوضح مدير الإعلام والاتصال، أن الإدارة أعدت خطة إعلامية للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية تضمنت إعداد رسائل اتصالية ومواد إعلامية متنوعة، إضافة إلى تفعيل حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في منصات التواصل الاجتماعي بنشر العديد من المواد الاتصالية والإعلامية المختلفة.
وأشار إلى أن فعاليات الاحتفاء بدأت في 9 مارس وتستمر لمدة أسبوع، للتعريف بالمناسبة انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.