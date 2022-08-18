مدير تعليم صبيا يرعى حفل ختام برنامج موهبة الإثرائي ويكرّم الفائزين

وتفصيلاً، أكد "المسملي" في كلمته أن الموهوبين هم صناع المستقبل ورأس المال الذي يستثمر فيه الوطن، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه البرامج التي تستثمر في عقول أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتحفظ أوقاتهم، وتصقل مهاراتهم وتعدهم للمستقبل، حاثًا الطلبة الموهوبين على مواصلة الاجتهاد والمثابرة، وتطوير قدراتهم والحفاظ على ما منحهم الله من مكتسبات عقلية ومهارية.