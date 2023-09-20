جامعة حائل تبدأ صرف صرافات الطلبة المستجدين دفعة 2023

بدأت جامعة حائل اليوم الأربعاء صرف صرافات الطلبة المستجدين دفعة 2023؛ وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة، الدكتور راشد مسلط الشريف، على توزيع الصرافات قبل الموعد المقترح خلال الأسابيع المقبلة احتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين.