جامعة حائل تبدأ صرف صرافات الطلبة المستجدين دفعة 2023

بدأت جامعة حائل اليوم الأربعاء صرف صرافات الطلبة المستجدين دفعة 2023؛ وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة، الدكتور راشد مسلط الشريف، على توزيع الصرافات قبل الموعد المقترح خلال الأسابيع المقبلة احتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين.
وخصصت الجامعة مبنى كلية المجتمع بالمدينة الجامعية مقرًّا لتوزيع صرافات الطلاب، ومجمع "أجا" مقرًا لتوزيع صرافات الطالبات، فيما تم توزيع صرافات طالبات الفروع في كل فرع.
وأعلنت الجامعة عبر حسابها في منصة "X" تقديم موعد إيداع مكافأة شهر سبتمبر للطلاب والطالبات؛ لتودع في حسابات الطلبة غدًا الخميس.
وثمّن طلبة دفعة 2023 لرئيس الجامعة حرصه على تقديم موعد توزيع صرافاتهم، وتقديم إيداع مكافأة هذا الشهر.