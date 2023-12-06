"زمزم الصحية" بمكة المكرمة تحصد الجائزةَ الوطنية للعمل التطوعي

حصلت جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة، على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي المركز الثاني في مسار دعم الموارد البشرية، والتي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتهدف الجائزة بشكل رئيس لإبراز وتكريم الجهود التطوعية المختلفة.
وقد تسلّم الجائزةَ مديرُ عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني، من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ حيث منحت هذه الجائزة تقديرًا للعمل المتميز الذي تقوم به الجمعية في تأهيل وتوجيه وتحفيز المتطوّعين والمتطوعات الذين يساهمون في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع.