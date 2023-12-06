"زمزم الصحية" بمكة المكرمة تحصد الجائزةَ الوطنية للعمل التطوعي

وقد تسلّم الجائزةَ مديرُ عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني، من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ حيث منحت هذه الجائزة تقديرًا للعمل المتميز الذي تقوم به الجمعية في تأهيل وتوجيه وتحفيز المتطوّعين والمتطوعات الذين يساهمون في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع.