"جودة تطوير جامعة حائل" تُنفذ 22 دورة وورشة عمل خلال الشهر الماضي

وفي إطار تطوير مهارات القيادات في الجامعة نظمت عمادة الجودة والتطوير ملتقى "التميز في القيادة" برعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور زيد بن مهلهل الشمري والذي به استضافت عددًا من ذوي الخبرة في مجال القيادة والتميز.