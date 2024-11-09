"جودة تطوير جامعة حائل" تُنفذ 22 دورة وورشة عمل خلال الشهر الماضي

نفذت عمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل، عددًا من الدورات وورش العمل والملتقيات خلال شهر أكتوبر 2024 وذلك لتطوير مهارات منسوبيها ضمن سعي الجامعة إلى التميز ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتنوعت الدورات التدريبية بين التقني بالإبداع والابتكار والجودة والاعتماد الأكاديمي والبحثي والتدريسي بالسلامة والصحة المهنية.
وبلغ إجمالي عدد الدورات 22 دورة وورشة عمل خلال الشهر الماضي، حضرها أكثر من 880 من منسوبي الجامعة.
وفي إطار تطوير مهارات القيادات في الجامعة نظمت عمادة الجودة والتطوير ملتقى "التميز في القيادة" برعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور زيد بن مهلهل الشمري والذي به استضافت عددًا من ذوي الخبرة في مجال القيادة والتميز.
ويهدف الملتقى الذي حضره أكثر من 200 من القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعة إلى عرض أفضل مهارات القيادة الأكاديمية والإدارية و تبادل الخبرات بين القيادات.
من جهة أخرى، وتفعيلاً لليوم العالمي للادخار، عقدت العمادة بالشراكة مع إدارة المسؤولية المجتمعية لقاءً بعنوان "الوعي المالي و ثقافة الادخار "والذي يهدف إلى نشر ثقافة الادخار بين أفراد المجتمع في منطقة حائل.