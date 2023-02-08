محافظ أبوعريش يستقبل مدير "هدف" بجازان ويشيد بخدمات فروعها المتنقلة

استقبل محافظ أبوعريش المكلف مصطفى بن علي قحل بمقر المحافظة صباح اليوم مدير فرع هدف المتنقل بجازان أحمد بن علي مدربا وتأتي هذه الزيارة ضمن المبادرات والخدمات التي يقدمها الفرع لسائر أبناء وبنات محافظات المنطقة وتحقيقًا لتطلعات واهتمام القيادة وتماشيًا مع رؤية 2030.