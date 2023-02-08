محافظ أبوعريش يستقبل مدير "هدف" بجازان ويشيد بخدمات فروعها المتنقلة

استقبل محافظ أبوعريش المكلف مصطفى بن علي قحل بمقر المحافظة صباح اليوم مدير فرع هدف المتنقل بجازان أحمد بن علي مدربا وتأتي هذه الزيارة ضمن المبادرات والخدمات التي يقدمها الفرع لسائر أبناء وبنات محافظات المنطقة وتحقيقًا لتطلعات واهتمام القيادة وتماشيًا مع رؤية 2030.
وقام المحافظ بجولة داخل العربة واستمع إلى شرح مفصل عن أهداف العربة المتنقلة التي تقوم بالتعريف ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح مدير هدف بالمنطقة أحمد بن علي مدربا أن الفرع المتنقل يقدم خدمات تأهيل وتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل وكذلك يقدم خدماته لأصحاب المنشآت بمختلف المحافظات بالمنطقة .
يُشار إلى أن العربة المتنقلة توجد حاليًا بالممشى الجنوبي بمحافظة أبوعريش "جنوب دوار العشة".