"تعليم شقراء" تواصل احتفالاتها باليوم الوطني الـ93

كما نفذت مدارسُ أشيقر عددًا من الفعاليات، تضمّنت مسيرة الخيول ومسيرة المشي، شارك فيها رئيس المركز عبدالله خالد الضويان، ومدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، والطلاب، وعدد من قيادات التعليم.