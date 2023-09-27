"تعليم شقراء" تواصل احتفالاتها باليوم الوطني الـ93

تواصل إدارة التعليم بمحافظة شقراء، احتفالاتها باليوم الوطني الثالث والتسعين، بعدد من الفعاليات والبرامج الوطنية بمدارس المحافظة، بمتابعة من مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن.
وتنوعت مناشط وبرامج إدارة تعليم شقراء، في الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، ما بين معارض ومسيرات وفعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية.
ونظمت مدارسُ المحافظة معرضَ الرسوم الفنية الوطنية في "مجمع البساتين"، والذي افتتحه محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بحضور مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، والدكتور عبدالله المترك، ومشرف النشاط بالإدارة عبدالعزيز المقحم.
واشتمل المعرض على لوحات وطنية معبرة نفذها طلاب وطالبات مدارس تعليم شقراء.
كما نفذت مدارسُ أشيقر عددًا من الفعاليات، تضمّنت مسيرة الخيول ومسيرة المشي، شارك فيها رئيس المركز عبدالله خالد الضويان، ومدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، والطلاب، وعدد من قيادات التعليم.
ثم شارك الجميع في العرضة السعودية التي نفذها طلاب مدارس أشيقر، بتدريب من الدكتور عبدالله المقحم.
ونظمت ثانويةُ الملك عبدالله، صباح الأربعاء، احتفالًا باليوم الوطني، حضره محافظ شقراء ومدير التعليم، وعدد من قيادات التعليم وطلاب المدرسة، بدأ بالسلام الملكي، فالقرآن الكريم، ثم قصيدة وطنية.
واستمتع الجميع بمشاهدة عروض مرئية عن الوطن ومنجزاته، ثم تجول محافظ شقراء ومدير التعليم في معرض رسومات طلاب المدرسة، التي تعزز الولاء والانتماء للوطن والسمع والطاعة لقادة البلاد، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
وفي ختام الفعاليات نظّم محافظ شقراء عادل البواردي، ومدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، ومدير الثانوية سعود الحبيل، بتتويج الفريق الطلابي الفائز ببطولة "نحلم ونحقق" بالميداليات وكأس البطولة.
وفي نفس الصدد رعى مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالات متوسطة وثانوية الداهنة، بحضور رئيس مركز حاضرة الداهنة حمد السياري، ورئيس مركز بادية الداهنة سلطان العتيبي، ومدير المدرسة أحمد شايع.
وتضمّن الاحتفالُ كلمةً لمساعد الشؤون المدرسية، وأخرى لمدير المدرسة، وعددًا من الفعاليات والبرامج الوطنية التي تعزّز الانتماء وحب الوطن في نفوس النشء.
يذكر أن طلاب وطالبات مدارس شقراء شاركوا في الحفل الرسمي الذي أقامته المحافظة في قاعة البلدية للاحتفالات والمؤتمرات؛ إذ شارك طلاب وطالبات التربية الخاصة بفقرة "مشاعر وطنية".
كما نفذ مجموعة من طالبات مدارس المحافظة "أوبريت نحلم ونحقق حلمنا".
وتواصلت مشاركة الطلاب والطالبات، ليلقي الطالبُ عبدالله المقحم قصيدةً بعنوان "أنت العظيمة"، ثم نفّذ عددٌ من الطلاب والطالبات "لوحات شعرية وطنية". كما قدم نشاط الطلاب والطالبات عرضًا مرئيًّا، بعنوان "رؤية وطن".