"غرفة الطائف" تستضيف أكبر تجمّع للجهات الممولة

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية، والتي تأتي انطلاقاً من دور غرفة الطائف واتحاد الغرف السعودية، في تمكين ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الجهات والصناديق الحكومية.