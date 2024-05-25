"غرفة الطائف" تستضيف أكبر تجمّع للجهات الممولة

تستضيف غرفة الطائف، غداً الأحد، أكبر تجمع للجهات الممولة في ورشة عمل تحت عنوان "قافلة التمويل"، والذي تستهدف فيه عدداً من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال.
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، أن الغرفة مع اتحاد الغرف السعودية تنظم هذه الورشة، وهذا التجمع بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية، والتي تأتي انطلاقاً من دور غرفة الطائف واتحاد الغرف السعودية، في تمكين ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الجهات والصناديق الحكومية.
وتقدم الجهات المشاركة خلال ورشة العمل، تعريفاً شاملاً بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة في القافلة وكيفية استفادة المنشآت التجارية منها بما يساعدها على تنمية وتوسيع أنشطتها وعملياتها التجارية، إضافة إلى المشاريع الجديدة، وآلية التقديم على القروض، والمجالات المتاحة، وطرق سداد التمويل .