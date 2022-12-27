"مستشفى الأطفال" بالطائف يطور بيئة عمل الأرشيف والموارد البشرية

بدأت إدارة الموارد البشرية بمستشفى الأطفال في تطوير بيئة العمل بقسم الأرشيف من خلال استبدال جميع الملفات القديمة بملفات جديدة، وإعادة تنظيمها وفق متطلبات سباهي ومعايير ESR، وكذلك إنشاء رابط إلكتروني خاص وباركود بحيث يتم عن طريق إتاحة الدخول للموظف وتعبئة النموذج وطلب أي قرار أو مستند من ملفه الوظيفي بعد أن يتم التأكد بأنه صاحب الطلب، وإعادة إرساله على الإيميل الوزاري للموظف، كما يتسم بالسرية التامة وسهولة وسرعة الوصول للخدمة.