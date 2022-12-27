"مستشفى الأطفال" بالطائف يطور بيئة عمل الأرشيف والموارد البشرية

بدأت إدارة الموارد البشرية بمستشفى الأطفال في تطوير بيئة العمل بقسم الأرشيف من خلال استبدال جميع الملفات القديمة بملفات جديدة، وإعادة تنظيمها وفق متطلبات سباهي ومعايير ESR، وكذلك إنشاء رابط إلكتروني خاص وباركود بحيث يتم عن طريق إتاحة الدخول للموظف وتعبئة النموذج وطلب أي قرار أو مستند من ملفه الوظيفي بعد أن يتم التأكد بأنه صاحب الطلب، وإعادة إرساله على الإيميل الوزاري للموظف، كما يتسم بالسرية التامة وسهولة وسرعة الوصول للخدمة.
كما تم إنشاء برنامج إلكتروني من خلاله يتم أرشفة جميع متطلبات الملف الوظيفي، فيما يتم وضع خاصية تتيح للموظف الدخول والحصول على الوثائق الخاصة به والاحتفاظ برمز دخول.
وذكرت إدارة المستشفى أنه تم تدشين البرنامج الإلكتروني الخاص بالنماذج واللوائح والتعاميم الخاصة بالموارد البشرية، وهو عبارة عن باركود يتم الدخول من خلاله على البرنامج والاستفادة منه.
وأضافت أنه تم تدشين برنامج خاص بمراقبة انتظام الموارد البشرية يساعد رؤساء الأقسام بتحضير الموظفين بشكل يومي، وحصر الغياب والتأخير وعمل الإحصائيات الخاصة بالحضور والانضباط، ويتم ربط البرنامج بقسم مراقبة انتظام الموارد البشرية للمتابعة والمراقبة بشكل مستمر.