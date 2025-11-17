نائب أمير الشرقية يفتتح ملتقى "أفلاذ" لتنمية الطفل ويؤكد دعم القيادة

كما أشار أمين الجمعية، الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، إلى أهمية تعزيز الوعي التربوي لدى الأسر، وتفعيل مشاركة الطفل في القرارات التي تخصه، محذرًا من الإفراط في استخدام التقنية. واستعرض أبرز منجزات الجمعية خلال الفترة 2023–2025م، التي استفاد منها أكثر من 14,528 طفلًا، و5,266 أسرة، من خلال أكثر من 110 برامج نوعية، و32 شراكة مجتمعية، من أبرزها مبادرة "شمل" بالتعاون مع وزارة العدل.