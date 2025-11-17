نائب أمير الشرقية يفتتح ملتقى "أفلاذ" لتنمية الطفل ويؤكد دعم القيادة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، افتتاح الملتقى الرابع لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، تحت شعار "خماسية النمو والتمكين"، وذلك في مقر غرفة الشرقية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بشؤون الطفولة والتنمية.
واطلع سموه على المعرض المصاحب للملتقى، واستمع إلى شرح من ممثلي الأركان المشاركة، التي ضمّت عددًا من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد سموه في كلمته حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على صحة وتنمية الأطفال، باعتبارهم الاستثمار الحقيقي لمستقبل المجتمع، مشددًا على أهمية توفير بيئة داعمة تنمّي قدراتهم العقلية والجسدية والاجتماعية، وتعزيز الوعي الأسري بأهمية التغذية السليمة والدعم النفسي، لضمان نمو متكامل يسهم في تمكينهم.
من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية أفلاذ، المهندس منصور بن إبراهيم العفالق، كلمة أوضح فيها أن الملتقى يعكس اهتمام القيادة بتنمية الطفل وتمكينه، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها.
كما أشار أمين الجمعية، الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، إلى أهمية تعزيز الوعي التربوي لدى الأسر، وتفعيل مشاركة الطفل في القرارات التي تخصه، محذرًا من الإفراط في استخدام التقنية. واستعرض أبرز منجزات الجمعية خلال الفترة 2023–2025م، التي استفاد منها أكثر من 14,528 طفلًا، و5,266 أسرة، من خلال أكثر من 110 برامج نوعية، و32 شراكة مجتمعية، من أبرزها مبادرة "شمل" بالتعاون مع وزارة العدل.
وأكد "البوعلي" تطلع الجمعية لأن تكون المرجع الوطني في تنمية الطفولة وجودة حياته في المملكة.