أمير الحدود الشمالية يدشّن الصالة التنفيذية بمطار عرعر

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الصالة التنفيذية بحلتها الجديدة بمطار عرعر، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـلطيران المدني المهندس صالح الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين من أصحاب المعالي والسعادة والقياديين في الأجهزة الأمنية.