"الثميري" متحدثًا رسميًا لـ"تعليم الرياض"

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف عبدالسلام بن إبراهيم الثميري، مستشارًا للمدير العام ومتحدثًا رسميًا ومشرفًا على عمليات الإعلام بإدارة تعليم الرياض.