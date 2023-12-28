"الثميري" متحدثًا رسميًا لـ"تعليم الرياض"

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف عبدالسلام بن إبراهيم الثميري، مستشارًا للمدير العام ومتحدثًا رسميًا ومشرفًا على عمليات الإعلام بإدارة تعليم الرياض.
يذكر أن "الثميري"، حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، وهو مدرب معتمد، ويملك خبرة مميزة في مجال الإدارة والإعلام.
وتنقل طوال أكثر من 20 عامًا، بين المواقع الإدارية والإشرافية والتمثيل في مجالات القيادة المدرسية والصحافة.
ويملك "الثميري"، سجلاً حافلاً في التدريب ورئاسة اللجان في مجالات الإعلام والإدارة والثقافة.
كما حصد جوائز محلية وعربية في مجال الصحافة، من خلال طرحه وتناوله للكثير من القضايا الهامة، إضافة إلى إسهاماته المميزة في المناسبات الوطنية.