قيمتها 95 ألف ريال.. "خيرية الأفلاج" توزِّع 380 حقيبة مدرسية مجانية

قامت جمعية الأفلاج الخيرية بتوزيع 380 حقيبة مدرسية مجانية على طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدماتها، بتكلفة مالية قدرت بـ95 ألف ريال.
وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الخيرية بهدف تأمين الأدوات المكتبية لـ380 طالبًا وطالبة من أسر الجمعية، وتقديم أوجه الرعاية للأسر بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وتحقيق التوافق مع أنفس طلاب الأسر ومجتمعهم داخل المدرسة وخارجها؛ بما يسهم إجابًا في استعدادهم، وزيادة تحصيلهم الدراسي.
وكانت الجمعية قد أبرزت ما يحظى به برنامج الرعاية التعليمية من اهتمام في إطار الحرص الدائم على بناء الذات في أبنائها، من خلال مشروع "قادة المستقبل"، الذي أطلقته بهدف تدريب جيل قادم من أبناء المستفيدين، وتهيئتهم للأداء القيادي بعد انخراطهم في سوق العمل، أو التحاقهم بوظائف في المستقبل من خلال تهيئة بيئة تعليمية مريحة، وتوفير جميع الاحتياجات الدراسية لهم؛ إذ خصص هذا المشروع لكفالة طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية مبلغ 100 ألف ريال.