قيمتها 95 ألف ريال.. "خيرية الأفلاج" توزِّع 380 حقيبة مدرسية مجانية

وكانت الجمعية قد أبرزت ما يحظى به برنامج الرعاية التعليمية من اهتمام في إطار الحرص الدائم على بناء الذات في أبنائها، من خلال مشروع "قادة المستقبل"، الذي أطلقته بهدف تدريب جيل قادم من أبناء المستفيدين، وتهيئتهم للأداء القيادي بعد انخراطهم في سوق العمل، أو التحاقهم بوظائف في المستقبل من خلال تهيئة بيئة تعليمية مريحة، وتوفير جميع الاحتياجات الدراسية لهم؛ إذ خصص هذا المشروع لكفالة طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية مبلغ 100 ألف ريال.