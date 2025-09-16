فعاليات تدريبية وتوعوية في الأفلاج بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية

نظّم مركز إسعاف الهلال الأحمر بمحافظة الأفلاج فعاليات تدريبية وتوعوية على مدى يومين، تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، بهدف نشر ثقافة الإسعافات وتعزيز مهارات التعامل مع الحالات الطارئة.
ففي اليوم الأول، أُقيمت دورة تدريبية في مقر الكلية التقنية بالأفلاج استهدفت منسوبي الكلية وطلابها، واشتملت على محاضرات تطبيقية وتدريب عملي على أساسيات الإسعافات الأولية.
وفي اليوم الثاني، نُظّمت دورة تدريبية بوحدة التدريب في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالأفلاج، استهدفت إحدى الجهات الأمنية، وقدّم خلالها برنامج مكثّف عن كيفية التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة التي قد تواجه رجال الأمن في الميدان.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون بين القطاعات التعليمية والصحية والأمنية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية، وبناء مجتمع أكثر جاهزية واستجابة للحوادث.