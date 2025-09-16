فعاليات تدريبية وتوعوية في الأفلاج بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية

وفي اليوم الثاني، نُظّمت دورة تدريبية بوحدة التدريب في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالأفلاج، استهدفت إحدى الجهات الأمنية، وقدّم خلالها برنامج مكثّف عن كيفية التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة التي قد تواجه رجال الأمن في الميدان.