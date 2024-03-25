تزامنًا مع رمضان.. "الأمر بالمعروف" بتبوك يفعّل برنامج "لعلكم تتقون"

وتم تفعيل البرنامج بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها من خلال الشاشات الإلكترونية وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية مع إلقاء الكلمات التوعوية على العاملين في القطاعات العسكرية والكلمات التوجيهية لكافة منسوبي فرع المنطقة.