تزامنًا مع رمضان.. "الأمر بالمعروف" بتبوك يفعّل برنامج "لعلكم تتقون"

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة التوعية والتوجيه برنامج "لعلكم تتقون"، وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز فضل الصيام والقيام، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهر الكريم، وإيضاح فضل العشر الأواخر وليلة القدر، والحث على أداء زكاة الفطر وبيان فضلها، وبيان أحكام العيد والتحذير من المخالفات الشرعية.
وتم تفعيل البرنامج بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها من خلال الشاشات الإلكترونية وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية مع إلقاء الكلمات التوعوية على العاملين في القطاعات العسكرية والكلمات التوجيهية لكافة منسوبي فرع المنطقة.