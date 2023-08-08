" إسلامية نجران" تبدأ أعمال صيانة 170 جامعاً ومسجداً بشرورة ومراكزها

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عن بدء أعمال الصيانة لجوامع ومساجد محافظة شرورة والمراكز التابعة لها، حيث أطلق المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي- اليوم- أعمال الصيانة والمشتملة على عقود لعدد ( 170 ) جامعاً و مسجداً.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وقعت عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المساجد والجوامع في محافظة شرورة، وذلك استشعاراً منها بدورها في تقديم الرعاية بيوت الله والمحافظة عليها وتهيئتها للمصلين.
وأوضح "العتيبي" أن هذه المشروعات تدل على اهتمام القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ للعناية ببيوت الله وصيانتها ونظافتها والوقوف على احتياجاتها، منوهاً إلى تحقيق الوزارة لرسالتها وأهدافها.
وشكر "العتيبي "وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لبيوت الله تعالى.