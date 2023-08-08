" إسلامية نجران" تبدأ أعمال صيانة 170 جامعاً ومسجداً بشرورة ومراكزها

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عن بدء أعمال الصيانة لجوامع ومساجد محافظة شرورة والمراكز التابعة لها، حيث أطلق المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي- اليوم- أعمال الصيانة والمشتملة على عقود لعدد ( 170 ) جامعاً و مسجداً.