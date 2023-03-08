جامعة شقراء تختتم مشاركتها في "موسم ملح القصب"

اختتمت جامعة شقراء، اليوم الأربعاء، مشاركتها في فعاليات موسم "ملح القصب"، الذي افتتحه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، في القرية التراثية بالقصب.
وكانت قد شاركت الجامعة بجناح خاص يضم عددًا من البرامج والمبادرات التي تستهدف أفراد المجتمع المحلي في مجال الأمن السيبراني والتقنية والصحة المجتمعية والتثقيف الصحي والدوائي وريادة الأعمال، إضافة إلى ركن تعريفي بالملح واستخداماته.
وحظي جناح الجامعة المشارك في المهرجان بزيارة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين الذين اطلعوا خلال الزيارة على أبرز محتويات الجناح وما يقدمه للزوار.
وشهد وزير التجارة وبحضور رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، توقيع الجامعة لمبادرة مجتمعية مع بلدية القصب؛ لتقديم الدراسات المسحية اللازمة، امتدادًا لدور الجامعة تجاه المجتمع المحلي في نطاقها الجغرافي.
وقّع المبادرة من الجامعة الدكتور عبدالعزيز الزاحم، فيما مثّل البلدية رئيسها المهندس مطلق أبو اثنين.
كما شهد وزير التجارة توقيع عقد تمويل مشروع بحثي بعنوان "توصيف وتحليل المياه المستخدمة في إنتاج الملح في مركز القصب بمحافظة شقراء والعوامل المؤثرة على الإنتاج" وقّعه عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور محمد الرعوجي، فيما مثل الفريق البحثي بالجامعة والمختص بأبحاث المياه الدكتور عبدالله الدعجاني.
واستعرض جناح الجامعة عددًا من مشروعات طلاب وطالبات الحاسب في مجال الأمن السيبراني والحماية من الاختراق، وتأمين الشبكات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
بالإضافة إلى استعراض مبادرة الجامعة في مجال الصحة المجتمعية، والتي تتضمّن تفعيل العيادة الافتراضية لكل أفراد المجتمع؛ سعيًا لتوفير مجتمع صحي واجتماعي متميز وحيوي من خلال تقديم استشارات وبرامج إرشادية متنوعة.
وضمّ جناح الجامعة، مشاركة نوعية متخصصة لكلية الصيدلة بركن التعريف بالأدوية اللاوصفية، وقدم نصائح الاستعمال الأمثل للأدوية والعقاقير، وكذلك مشاركة كلية العلوم الطبية التطبيقية من خلال إجراء فحص طبي تضمن قياس مستوى السكري وضغط الدم.
وشاركت الجامعة من خلال جناحها باستعراض مبادرة حاضنة الأعمال "سحابة الوشم"، والتي تستهدف رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والاستشارات المالية والتسويقية.