جامعة شقراء تختتم مشاركتها في "موسم ملح القصب"

وكانت قد شاركت الجامعة بجناح خاص يضم عددًا من البرامج والمبادرات التي تستهدف أفراد المجتمع المحلي في مجال الأمن السيبراني والتقنية والصحة المجتمعية والتثقيف الصحي والدوائي وريادة الأعمال، إضافة إلى ركن تعريفي بالملح واستخداماته.