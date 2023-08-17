اختتام مهرجان "صيف الطائف للتسوّق".. غدًا الجمعة

وتابع "القثامي": سنعمل مع فريق المهرجان على دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمهرجان، مؤكدًا أن غرفة الطائف ماضية في تنظيم ودعم كل ما يخدم محافظة الطائف.