اختتام مهرجان "صيف الطائف للتسوّق".. غدًا الجمعة

تختتم غرفة الطائف، غدًا الجمعة، فعاليات مهرجان "صيف الطائف للتسوّق"، بعد صلاة المغرب، بـ"تيرا مول"، برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود.
وقال رئيس غرفة الطائف غازي القثامي: إن مهرجان صيف الطائف للتسوق استمرّ لمدة شهر، وحقّق، ولله الحمد، العديدَ من الأهداف والمكتسبات التي تسعى لها الغرفة.
وأضاف: أن ذلك تحقّق من خلال مشاركة عدد كبير من القطاع الخاص في المهرجان، وجذب الزوار والمصطافين للمولات والأسواق التجارية ومدينة الطائف ككل؛ مما ساهم في إنعاش وتنمية الحركة الاقتصادية بالطائف.
وتابع "القثامي": سنعمل مع فريق المهرجان على دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمهرجان، مؤكدًا أن غرفة الطائف ماضية في تنظيم ودعم كل ما يخدم محافظة الطائف.
وقال: إن الحفل الختامي يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة، وتكريم الرعاة والمشاركين وشركاء النجاح للغرفة؛ تقديرًا وعرفانًا لهم، إضافة إلى السحوبات والجوائز الكبيرة لزوار المهرجان والمشاركين.
كما شكر "القثامي" محافظ الطائف؛ لرعايته ودعمه للمهرجان وكل الفعاليات وأنشطة الغرفة، وكذلك للراعي الاستراتيجي للمهرجان مجموعة "فقيه"، ولجميع الرعاة والمشاركين.