"كفيف" تقيم لقاء المعايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر السعيد

أقامت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) ممثلة بإدارة العلاقات العامة لقاء المعايدة، الأحد الماضي، في بهو الجمعية بحضور مدير الجمعية عبدالرحمن الباهلي، ومدير الشؤون المالية والإدارية عبدالعزيز المبارك، ومدير إدارة العلاقات العامة عبدالله الحلافي وعدد من منسوبيها ومنسوباتها.
وافتتح اللقاء بكلمة من المدير العام الباهلي، أثنى خلالها على تقدم الجمعية وتعدد إنجازاتها المشرِّفة، ومن هذا المنطلق أعرب عن شكره لكل الموظفين والموظفات على تكاتفهم في أداء مسؤولياتهم الوظيفية التي صعدت بالجمعية لتكون في مصاف الجمعيات الكبرى في المملكة.
تلى ذلك كلمة مدير الشؤون المالية والإدارية معرباً فيها عن اعتزازه بهذه النجاحات، متمنيًا للجمعية مزيدًا من التقدم والإنجاز، كما عبّر مدير إدارة العلاقات العامة في الجمعية، عن فخره بانتمائه لهذا الصرح العظيم متمنيًا للجميع المزيد من التقدم.
وانتهى اللقاء بالسحب على جوائز العيد وسط أجواء من التفاعل والبهجة.