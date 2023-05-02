"كفيف" تقيم لقاء المعايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر السعيد

وافتتح اللقاء بكلمة من المدير العام الباهلي، أثنى خلالها على تقدم الجمعية وتعدد إنجازاتها المشرِّفة، ومن هذا المنطلق أعرب عن شكره لكل الموظفين والموظفات على تكاتفهم في أداء مسؤولياتهم الوظيفية التي صعدت بالجمعية لتكون في مصاف الجمعيات الكبرى في المملكة.