"آركو" تحتفي بـ"عالمي المدن" لتنمية قدراتها في التصدي للكوارث المناخية

وأوضح الدكتور "التويجري" أن اليوم العالمي للمدن يأتي للفت أنظار العالم إلى ما تعانيه المدن من آثار ومخاطر كوارث وأزمات ناتجة من تغيّرات المناخ، سواء كانت فيضانات أو جفافًا أو عواصف أو غير ذلك من الأخطار؛ ومضاعفة الجهود لمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لتكرار الكوارث، وابتكار وسائل وآليات وتطوير حلول مستدامة لمواجهة أي أخطار مناخية؛ مثل بناء قدرات السكان على التكيّف والاستفادة من رأس المال الاجتماعي في المدن للحد من مخاطر الكوارث، والعمل على نشر ثقافة التوسع الحضري لأهميتها في إتاحة أشكال جديدة للإدماج الاجتماعي وتعزيز التنوع في المدن، وبناء مدن تستخدم الطاقة المتجددة والابتكارات الرقمية من أجل خدمة سكانها، وتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة، وضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب، والعمل على تثبيت السكان في المناطق الريفية والزراعية، وإطلاق مشاريع إنتاجية صديقة للبيئة