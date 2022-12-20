حفر الباطن.. رئيس المحكمة العامة يطلع على أنشطة جمعية ألفة للتنمية الأسرية

وخلال اللقاء، استمع الشيخ الدايل إلى شرح مفصل عن أنشطة وبرامج الجمعية التي أقيمت للمستفيدين خلال العام الحالي 2022م، كما تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي عن بداية تأسيس الجمعية والإحصائيات اليومية والشهرية للمستفيدين.