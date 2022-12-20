حفر الباطن.. رئيس المحكمة العامة يطلع على أنشطة جمعية ألفة للتنمية الأسرية

زار رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن الشيخ محمد بن عبدالمحسن الدايل، مقر جمعية ألفة للتنمية الأسرية بحفر الباطن، يرافقه مساعد رئيس المحكمة العامة الشيخ ريان الخضيري، وكان في استقبالهما المدير التنفيذي للجمعية نايف الشريهي.
وخلال اللقاء، استمع الشيخ الدايل إلى شرح مفصل عن أنشطة وبرامج الجمعية التي أقيمت للمستفيدين خلال العام الحالي 2022م، كما تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي عن بداية تأسيس الجمعية والإحصائيات اليومية والشهرية للمستفيدين.
ونوه "الدايل" بالجهود المبذولة؛ مؤكداً أن ما شاهده يسر النفس ويبهج الخاطر ويبعث الأمل في تنمية وتأهيل تلك الأسر لتكون نواة في مجتمعهم، وأساساً في بناء ونهضة الوطن.
وقال "الدايل": "الزيارة جاءت في إطار حرص المحكمة العامة على تعزيز التعاون مع القطاع غير الربحي في مجال الإصلاح الأسري والتحكيم وتنفيذ أحكام الرؤية ولم الشمل وفق أفضل التجارب والممارسات بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة التنموية 2030".