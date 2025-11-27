وجهة خريفية.. "ملتقى شمام" يستقطب الزوّار في القويعية

في أجواء خريفية معتدلة، تحوّل "ملتقى شمام" المقام في حديقة البساتين بمحافظة القويعية إلى وجهة ترفيهية بارزة، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الزوّار خلال الأيام الماضية، مدعومًا بتنوّع الفعاليات اليومية المخصصة للعائلات.
وتصدّرت السحوبات اليومية على الجوائز –وفي مقدّمتها أجهزة الجوال– مشهد الفعاليات، ما ساهم في رفع وتيرة التفاعل وجذب المزيد من الحضور.
وشهد مسرح الطفل تفاعلًا واسعًا من الزوّار، بفضل العروض الكرتونية والمسابقات والفقرات الترفيهية التي نالت إعجاب الصغار وعائلاتهم.
وفي ركن الأسر المنتجة، عرضت الحرفيات المحليات مأكولات شعبية ومنتجات يدوية حظيت باهتمام الزوّار، كما جذبت الديوانية الشعبية المهتمين بالتراث من خلال عروض السامري التي أسهمت في إحياء الفنون الشعبية.
كما شهدت الديوانية استضافة عدد من المنشدين والفنانين والشعراء الذين أحيوا أمسيات وشيلات نالت استحسان الحضور.
ويُنظّم "ملتقى شمام" جمعية التنمية الأهلية بالقويعية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، ضمن جهود تحسين جودة الحياة وتعزيز الجذب السياحي في المنطقة.
وتتواصل فعاليات الملتقى يوميًا في أجواء خريفية مميزة جعلت منه خيارًا ترفيهيًا مفضّلًا لسكان القويعية وزوّارها.