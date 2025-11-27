وجهة خريفية.. "ملتقى شمام" يستقطب الزوّار في القويعية

في أجواء خريفية معتدلة، تحوّل "ملتقى شمام" المقام في حديقة البساتين بمحافظة القويعية إلى وجهة ترفيهية بارزة، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الزوّار خلال الأيام الماضية، مدعومًا بتنوّع الفعاليات اليومية المخصصة للعائلات.